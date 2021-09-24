منظمات أوروبية تشيد بـ«حياة كريمة»: تحقق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة شركاء التنمية، والاستفادة من خبراتهم في المبادرات التنموية، لتطبيق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، بما يضمن تعظيم الآثار التنموية للمبادرة، للوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، بما يحقق «رؤية مصر 2030».

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي عدد من شركاء التنمية من الجانب الأوروبي، استعرضت الملامح الأساسية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، والأثر التنموي المتوقع للمبادرة الرئاسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض معدلات الفقر في مصر.

مبادرة «حياة كريمة»

وقدم الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط، عرضاً مفصلاً عن ملامح المبادرة، والمستهدفات الخاصة بها في مجالات البنية التحتية والتدخلات الاجتماعية وما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتشغيل ومؤشرات قياس أداء الأثر التنموي المختلفة.

التنمية المستدامة

واستعرض «حلمي» مدى تحقيق «حياة كريمة» لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة تتلاقى مع الـ17 هدفا، وأبرزها الهدف الأول «القضاء على الفقر»، والهدف الثالث «الصحة الجيدة»، والهدف الرابع «التعليم الجيد»، والهدف الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد».

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تحسين مؤشر جودة الحياة بأكثر من 60 نقطة مئوية في قرى الـ52 مركزا، بالنظر لما يحدثه المشروع من نقلة نوعية في حالة التنمية المستدامة في مختلف الخدمات، خاصة الصرف الصحي والتعليم والغاز والكهرباء ورصف الطرق والخدمات الشبابية وغيرها.

«حياة كريمة» مشروع استثنائي

ووصف مساعد وزيرة التخطيط، «حياة كريمة» بـ«المشروع الاستثنائي»، خاصةً ما يتعلق بالمدى الزمني القصير لتنفيذه، وهدفه الخاص بتحقيق نقلة نوعية للمجتمع المصري، مشيراً إلى أن المشروع يتبع أسلوبا مبتكرا في التمويل من خلال المبادرات ومشاركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة وتحفيز المصريين في الخارج على المشاركة.

وناقشت ورشة العمل كذلك مدى تأثير مبادرة «حياة كريمة» على خطط وبرامج عمل الشركاء الدوليين في مصر، وسبل تحقيق التوافق بينهما.

المنظمات الأوروبية تشيد بمبادرة «حياة كريمة»

وأشاد ممثلو المنظمات الأوروبية بالمبادرة والتدخلات التنموية المستهدف تنفيذها في الريف المصري، واتساقها مع كافة أهداف التنمية المستدامة.

وشارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك إعادة الإعمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.