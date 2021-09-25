افتتاح البرنامج التمكيني للأمناء العموم والمساعدين بالبرلمانات العربية

افتتح النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية، حول: المعايير الحديثة فى إدارة المجالس النيابية والشورية، الذي ينظمه البرلمان العربي من خلال مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي وذلك بحضور النائب اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي، والنائبة شادية الجمل عضو البرلمان العربي، وبمشاركة الأمناء العامين والأمناء المساعدين في برلمانات عدد من الدول العربية.

عابد: نسعى لدبلوماسية برلمانية عربية موحدة

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي في كلمته خلال الافتتاح أهمية هذا البرنامج التمكيني من أجل أن يكون هناك دبلوماسية برلمانية عربية موحدة، وأداء قوي على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، موجها الشكر إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لتكليفه برعاية وافتتاح هذا البرنامج الهام، وموضحا أن استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي تستهدف تطويع أدوات وآليات الدبلوماسية البرلمانية العربية لخدمة العمل العربي المشترك، خاصة على المستوى البرلماني.

وأشار «عابد» إلى أن البرلمان العربي يهدف إلى البناء على هذا البرنامج التمكيني باعتباره الأول على المستوى العربي في هذا المجال، مضيفا أن البرلمان العربي لديه خطة تحرك وشراكات مهمة يسعى لإنجازها خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان العربي والذي يبدأ فى النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

ويستمر البرنامج من الفترة 25 إلى 29 سبتمبر الجاري، ويدور موضوعه حول «المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية»، ويناقش عددا من المحاور، منها الاتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني على مستوى الأمانات العامة، بالإضافة إلى بناء استراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم في الارتقاء بأداء البرلمانات العربية.