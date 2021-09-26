حظك اليوم الأحد 26-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرض قطاع كبير من المواطنين على متابعة الأبراج بشكل يومي، بعضهم من منطلق الفضول والبعض الآخر لمعرفة ماذا تخبرهم عن كافة الأصعدة، وتستعرض «الوطن» توقعات الأبراج حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدعم اليوم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تشعر باستقرار نفسي ويمدك القمر بروح خيال تساعدك في حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك بدراسة خطواتك المهنية ووضعك المالي دراسة متأنية.

حظك اليوم برج الثور 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تعبّر بهدوء عن مشاعرك وأفكارك وسيطر على مشاعر التوتر والعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، المصارع الأمريكي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تطرق كل الأبواب لتحقق التفاهم مع الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 26-9-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تنظم جهودك وتعتني بصحتك واعمل في صمت وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج السرطان 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 26-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم تساعدك الأفلاك على القيام بنشاطات ممتعة وتحصل على الدعم بسهولة.

حظك اليوم برج الأسد 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم برج العذراء 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل الأدوات التي تجعلك ناجحا وقادرا على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج الميزان 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد والمريخ ببرجك ويعدك ذلك بلقاءات دافئة وتتواصل بحب مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.

حظك اليوم برج العقرب 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

تخطط جيدا للتواصل بصورة أفضل مع من تحب وتتخذ مواقف إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوط أنت في غنى عنها.. انتبه أيضا لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريكك كي تستطيع أن تتفهمه.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 26-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس قد يلقى على عاتقك اليوم مسئوليات، ومع ذلك تنظم جهودك جيدا وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء ويعدك ذلك بقضاء أوقات ممتعة رغم الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 26-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يوفر لك أفضل الظروف لإثبات نفسك ولقضاء أوقات موفقة مع الزملاء والأصدقاء من حولك.

حظك اليوم برج الدلو 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك بالحب وبالمشاعر الحلوة والإيجابية رغم التشوش.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 26-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم عليك بالتماسك أمام العقبات لتتغلب عليها، ولا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم برج الحوت 26-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الاستماع المتبادل يقلل الفجوة مع الآخرين.. قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.