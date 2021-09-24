حظك اليوم الجمعة 24-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث العديد من الأشخاص عن حظوظهم اليومية وفقا لعلم الأبراج، وفي ضوء الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها «الوطن»، لمتابعيها، نستعرض توقعات الأبراج حظك اليوم، وتوقعات الأبراج لكل برج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 24-9-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزل المال، ويطالبك ذلك بالتركيز على حماية حقوقك وأموالك وتحسين أوضاعك المالية.

حظك اليوم برج الحمل 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم ألا تتعجل الأمور، وكن يقظا لأقوالك وانتبه من أعداء متخفيين ولا تغامر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 24-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يعمل لصالحك وتبدو اليوم كنجم لامع.

حظك اليوم برج الثور 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تقدم اليوم نحو من تحب بلا تردد فالقمر في برجك وتبدو متألقا ومبهرا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تتأنى في قراراتك وأقوالك، واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة، وعليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وتجنب الزهو ولا تتكلم عن خططك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 13 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 24-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمنحك اليوم أوقاتا طيبة مع الأصدقاء والزملاء.

حظك اليوم برج السرطان 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب وهذا يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك متفهما لمن حولك بشكل رائع.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 24-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس قد يجعلك اليوم حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، حاول أن تهدأ.

حظك اليوم برج الأسد 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

معاكسة فينوس تدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. احترس من العيش في الماضي وحاول أن تكون واقعيا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 24-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف إيجابية، وتستطيع أن تلتقط الفرص.

حظك اليوم برج العذراء 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة وتجد أن لديك رغبة في التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب ، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 24-9-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال، ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

حظك اليوم برج الميزان 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك إشراقة وطاقة ويدفعك للتخطيط لمستقبلك مستفيدا من خبرات الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 24-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من أعمال أو مطالبات مالية، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 24-9-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتعامل بهدوء مع الضغوط من حولك وأن تعمل في صمت واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج القوس 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ والشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء، وقد يساعدك ذلك في التغلب على العقبات وتتخذ الموقف المناسب لكل حدث.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 24-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزلك الخامس واليوم أنت شديد الحماس مما يساعدك على الإنجاز وإقناع من حولك بوجهة نظرك.

حظك اليوم برج الجدي 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم مما يجعل الحب هو وسيلتك ودليلك ومرشدك للتأثير والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 24-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يثير المشاكل ومن المهم أن تتماسك أمام الضغوط واحذر المكائد.

حظك اليوم برج الدلو 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 24-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للتفاوض ولتطبيق ما تعلمته من دروس.

حظك اليوم برج الحوت 24-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس تدعمك في منزل الحظ وقد يجلب لك ذلك أخبارا سعيدة ويعدك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.