حظك اليوم الخميس 23-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث العديد من الأشخاص عن الأبراج وينتظرون ما يخبرهم به الطالع اليومي، وفي ضوء الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها «الوطن»، لمتابعيها، نستعرض توقعات الأبراج حظك اليوم وتوقعات الأبراج لكل برج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 23-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتكلم بثقة وتبدو اليوم أكثر استعدادا للتوسع اجتماعيا، فقط حافظ على حقوقك ولا تتحدث عن أخبارك وإنجازاتك.

حظك اليوم برج الحمل 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا فلتنطلق اليوم بلا تردد.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 23-9-2021 على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج الثور 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

اهتم بشئونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة، ولا تعلن خططك وأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-9-2021 على الصعيد المهني

يدفعك الفلك نحو الاهتمام بأن تكون حواراتك أكثر عمقا وهدوءً وقد تقوم بنشاطات غير معتادة.

حظك اليوم برج الجوزاء 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وتجد أن الأصدقاء يقفون بجانبك وتتحسن اتصالاتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 23-9-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تفاجأ بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.

حظك اليوم برج السرطان 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 23-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. تستطيع أن تبدو مقنعا إذا كنت مقبلا على مفاوضات صعبة.

حظك اليوم برج الأسد 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يجعلك حاضر الذهن تلتقط كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 23-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد في منزلي المال يطالبك أن تقوم بمراجعة خطواتك وتنظيم نفقاتك وتأنّ في البيع والشراء.

حظك اليوم برج العذراء 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

تقترب ممن تحب وتركز على أهدافك وتلحظ جيدا ما يدور حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب ، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 23-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تفقد الثقة بنفسك مهما واجهت من نقد واستفزاز.

حظك اليوم برج الميزان 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد ينشأ صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تُصعّد النزاع، ومع ذلك عطارد ببرجك يمنحك سرعة بديهة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 23-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تنظم جهودك وتهتم بسلامتك وعليك باتباع نظام صحي، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العقرب 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم باتباع الدقة في كل كلمة تتفوه بها وتجنب الفخر والتسرع والخطأ.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 23-9-2021 على الصعيد المهني

قد تكتشف جوانب جديدة في البعض، وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو الأشخاص.

حظك اليوم برج القوس 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك وإذا كنت خاليا قد يسمح لك ذلك بميلاد حب جديد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 23-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.

حظك اليوم برج الجدي 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعل مشاعرك في حالة تشوش ومن المهم أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 23-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك على إبراز مواهبك، وتستطيع أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.

حظك اليوم برج الدلو 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. قد يعدك الفلك اليوم بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 23-9-2021 على الصعيد المهني

تنافر القمر مع عطارد بمنزلي المال وعليك أن تكون حذرا في خطواتك وقراراتك وتمهل في المسائل المادية ولا تتسرع.

حظك اليوم برج الحوت 23-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. فينوس في منزل الحظ تساعدك على إظهار مشاعر دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.