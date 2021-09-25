حظك اليوم برج الحمل السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الحمل تمتلك صفات القائد وتعتمد على نفسها بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

رغم التشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تدفعك للاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.