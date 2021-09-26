حظك اليوم برج الحمل الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه يقول الحق بعيدًا عن المجاملات، أو الكلام المنمق، كما يتصف بالعفوية في التعامل مع كل شيء حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزلك الثالث يدعم اليوم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

اليوم تشعر باستقرار نفسي ويمدك القمر بروح خيال تساعدك في حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.