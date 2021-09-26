حظك اليوم برج السرطان الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان وخاصة من الرجال، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك بأن تنظم جهودك وتعتني بصحتك واعمل في صمت وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.