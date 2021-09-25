حظك اليوم برج السرطان السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان خياله واسع، ويتمتع بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل المشروعات يمدك بالحيوية ويدفعك لتنمية أعمال وقد تتخفف من بعض الضغوط.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

فينوس بمنزل الحب تمنحك جاذبية.. تحاط بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.