مُزارع يُنهي حياة شقيقته خنقًا ويجلس بجوار الجثة في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، ظهر اليوم، على يد شقيقها المريض نفسيًا، حيث خنقها وكتم أنفاسها، بمنزلهما الكائن بقرية «نجع عزوز» بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز دشنا، بورود بلاغ من مُزارع يفيد بقيام شقيقه بقتل شقيقتهما المطلقة وتعيش معه بمنزل الأسرة في نجع عزوز بمركز دشنا.

انتقلت قوة أمنية بمركز دشنا إلى محل الواقعة، وتبين وجود جثة «صابرين فتحي سليمان»، 38 عامًا، مسجاة بأرضية المنزل، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول مسرح الجريمة، واستدعت سيارة الإسعاف التي نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط المتهم بقتل شقيقته

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على شقيق الضحية المتهم ويُدعى «سليمان فتحي سليمان»، 40 عامًا، كان موجودًا بجوار جثة شقيقته، وبحسب مصدر أمني وتحريات المباحث، تبين أن الجاني مريض نفسيًا منذ فترة، وكان على خلاف مع أشقائه بسبب الميراث، وأكدت التحريات أن الجاني يحمل شهادة طبية بمرضه وتتفاوت حالته المزاجية بين الاضطراب والاستقرار من حين لآخر.

واستدعت الأجهزة الأمنية أشقاء الجاني والمجني عليها، للتحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة ونوعية المشاكل التي تدور بينهم، وجارٍ استكمال المحضر، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، فقررت استدعاء الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بالدفن.