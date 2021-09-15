«المركزي»: برميل النفط يرتفع لـ72.9 دولار.. والذهب ينخفض 2.2%

أكد البنك المركزي، ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، واتسم بالتقلبات، لينهي الأسبوع عند 72.9 دولار للبرميل.

وأضاف البنك المركزي في تعليقه الأسبوعي خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر الماضي، على الأحداث العالمية والمحلية، أن أسعار النفط تراجعت، بعد أن أدى خفض شركة أرامكو لأسعار البيع لآسيا في شهر أكتوبر، على مستوى جميع درجات النفط الخام، إلى إثارة مخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط.

وفي نهاية الأسبوع، بدأت الأسعار في الانتعاش على خلفية استمرار توقف الإنتاج في عدة مواقع بخليج المكسيك نتيجة لإعصار إيدا، كما أدت محادثة بايدن مع شي جين بينج خلال نهاية الأسبوع إلى رفع الآمال بشأن اعمال التجارة مما ساهم في انتعاش البترول.

مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة انخفض بنسبة 0.53%

أكد البنك المركزي، في التقرير الأسبوعي على أن مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM انخفض بنسبة 0.53%، على خلفية ضعف البيانات الصينية ومخاوف المستثمرين، بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي نتيجة انتشار متحور دلتا.

وأشار البنك المركزي في التقرير الأسبوعي، إلى أن هجوم الحكومة الصينية على شركات التكنولوجيا، أدى إلى خسارة أسهم شركتي Tencent Holdings Ltd وNetease Inc لأكثر من 60 مليار دولار من قيمتهما.

انخفاض الذهب بنسبة 2.20% الأسبوع الماضي

وحول أسواق الذهب قال البنك المركزي في تعليقه الأسبوعي خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر الماضي على الأحداث العالمية والمحلية، أن أسعار الذهب انخفضت بنسبة 2.20% على خلفية ارتفاع الدولار، ويتداول الذهب الآن دون مستواه الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة.

ولفت البنك المركزي في تقريره إلى أن الذهب تمكن في نهاية أغسطس الماضي من اختراق حاجز الـ1800 دولار للأونصة.