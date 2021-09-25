تجديد حبس 3 متهمين بقتل طالبة وإصابة أخرى في «فرح الدقهلية»

قرر رئيس محكمة جنح مستأنف ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقهلية اليوم، تجديد حبس 3 متهمين في «فرح الدقهلية»، المعروف إعلاميا بفرح «عبدة الشيطان»، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الرابعة بتهمة التسبب في وفاة «الشهيدة ميادة إيهاب» بقرية «أتميدة» وإصابة طالبة أخرى، خلال استعراضات عنيفة خلال زفة عروس «شوار عروسة»، استخدموا خلالها طفايات الحريق وأسطوانات البوتاجاز في استعراضات انتهت بوقوع الحادث.

اتهامات بقتل الطالبة وإصابة أخرى في فرح الدقهلية

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة اتهامات بقتل ميادة إيهاب مصطفى المرسي، 20 سنة طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وإصابة نور وليد عوض أحمد، 17 سنة طالبة، تقيمان في قرية أتميدة دائرة مركز ميت غمر، في فرح الدقهلية وذلك بعد إصابتهما بكسر في قاع الجمجمة وارتشاح بالمخ، وتوفيت الأولي متأثرة بإصابتها.

وقال حسام الراعي، محامي أسرة الشهيدة ميادة، إن المحكمة قررت اليوم، استمرار حبس المتهمين لمدة 45 يوما وهو التجديد الرابع للمتهمين الثلاثة، ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بقتل الطالبة ميادة إيهاب وإصابة أخرى، بعد اشتراكهم في الاستعراضات التي قدموها بقرية أتميدة، وإصابة الطالبة الأخرى.

المتهمون صوروا الزفة ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف الراعي لـ«الوطن»: «ننظر انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات، بعد ثبوت الاتهامات في حقهم ثبوت يقيني من خلال الفيديوهات التي صورها المتهمون وبثوها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي».

يذكر أن قوة من إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وفرعي الأمن العام بكل من الدقهلية والقليوبية، تمكنوا من ضبط المتهم الثالث وهو «أحمد أ. م.»، 18 سنة عامل والمقيم قرية «أتميدة» دائرة مركز ميت غمر، أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم حبسه برفقة المتهمين الآخرين.