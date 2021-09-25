نظر دعوى «حجب لعبة إلكترونية تجسد مشهدا لهدم الكعبة» غدا

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، أولى جلسات دعوى المحامي أشرف فرحات، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب تطبيق لعبة «فورتنايت» والتطبيقات المشابهة، استنادًا على أن هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة، بهدف الحصول على امتيازات للاعبين.

اللعبة تجسد هدم الكعبة الشريفة

وجاء في الدعوى، «ظهر في الآونة الأخيرة لعبة عبر تطبيق جوجل تسمى لعبة فورتنايت (Fortnite) هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة، بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة، وهذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا سلبا، ويشوش مفاهيمهم وهويتهم، ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم وكعبتهم التي هي قبلة صلاتهم، ومطاف حجهم ومحل البركات والنفحات، وأول بيت وضع للناس لاسيما وأن النشء والشباب هم أكثرية جمهور هذه اللعبة».

مركز الأزهر يصدر فتوى بتحريم هذه اللعبة

وأشارت الدعوى، إلى أنه نظرا لما تحتويه هذه اللعبة من مشاهد تحرض على العنف وكراهية المسلمين، الأمر الذي أدى إلى أن يصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا رسميا، أكد فيه على حرمة مثل تلك الألعاب، التي تدعو إلى العنف، وتهدف إلى تشويه العقائد الدينية، فضلا عن أن مثل تلك الألعاب تخطف عقول الشباب، فتشغلهم عن مهامهم الأساسية من تحصيل العلم النافع أو العمل وتحبسهم في عوالم افتراضية بعيدا عن الواقع، وتنمي لديهم سلوكيات العنف وتحضّهم على الكراهية وإيذاء النفس أو الغير.

وتناولت الدعوى بيان الأزهر، المؤكد على حرمة كافة الألعاب الإلكترونية، التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصَدُ من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة أو ازدراء الدين أو تدعو للفكر اللاديني أو لامتهان المقدسات أو للعنف أو الكراهية أو الإرهاب أو إيذاء النفس أو الغير.

الدعوى تشير إلى انتحار طفل مصري بسبب لعبة إلكترونية

وأضافت الدعوى: «إيذاء تلك البيان للمعلن إليه الأول والثاني، بسرعة إصدار القرار الإداري بحجب التطبيق الذي يُتيح تحميل تلك اللعبة داخل جمهورية مصر العربية، إلا أنه لم يحدث، مما يتوافر معه القرار السلبي بالامتناع، هذا بخلاف الخطر الذي يهدد الشباب والأطفال من جراء التعامل مع تلك الألعاب الالكترونية، فهناك أكثر من مرة حققت النيابة العامة المصرية في وفاة أطفال بسبب إدمان الألعاب الإلكترونية».

وأشارت الدعوى إلى انتحار طفل مصري بسبب لعبة إلكترونية وضعت بنودا وشروطا يجب أن يقوم ممارسها باتباعها، ويكون آخر شرط فيها الانتحار وهو ما نفذه هذا الطفل.