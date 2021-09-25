إصابة خمسة أشخاص في حوادث سير متفرقة بجنوب سيناء

أصيب خمسة أشخاص في حوادث سير متفرقة في مدن محافظة جنوب سيناء.

تلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء ثلاثة بلاغات مختلفة أفادوا وقوع

حادث سير أمام مطار شرك الشيخ

حوادث سير، البلاغ الأول يفيد وقوع تصادم أمام بوابة مطار شرم الشيخ الدولي بين سيارة ملاكي رقم «ط ج ف» مع أتوبيس «و ن ج 932» وأسفر الحادث عن إصابة اثنين هما: زياد أحمد حسن 21 سنة، شبرا الخيمة محافظة القليوبية، مصاب بجروح قطعيه متعددة بالوجه، اشتباه كسر بالعمود الفقري، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ومصطفى محمود ياسر 21 سنة، محافظة جنوب سيناء، مصاب بجرح قطعي متهتك بالوجه، واشتباه كسر بالفخذ اليسرى.

وجري نقل المصابين إلي مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إصابة 2 من محافظة القليوبية

البلاغ الثاني يفيد انقلاب سيارة ملاكي « ص ب 1573» بعد كارته رأس سدر بنحو 18 كيلو اتجاه عيون موسى، أسفر الحادث عن إصابة اثنين عزه علي محمد 60 سنة، من القليوبية، بكدمه بالظهر، وكارما تامر عبد الجبار 5 سنوات، من القليوبية، مصابة بسجحات وكدمات.

جري نقل المصابين إلي مستشفي رأس سدر العام لتلقي العلاج تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

البلاغ الثالث يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين « ص ط 5237» والسيارة « ط ج ن 9547» وأسفر الحادث عن إصابة هاله عبد الله سليمان 48 سنة من أبوصويره رأس سدر، مصابة بكدمه بالركبة اليسرى، ويسري محمد عزيز قطب 58 سنة، من الشرقية، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وجري نقل المصابين إلي مستشفي رأس سدر العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وجري ندب لجنة من المرور لتحديد أسباب الحادث.