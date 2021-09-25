محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير كباري المشاه

تواصل محافظة الجيزة جهود رفع كفاءة كباري المشاه بكافة الأحياء والمراكز لتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم، وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير كباري «المطافئ والمطحن»، بشارع ربيع الجيزي التي تربط أحياء العمرانية وجنوب الجيزة بمناطق «المنيب والبكباشى والقصبجي».

تركيب كشافات إنارة وطلاء الكباري

وأكدت محافظة الجيزة في بيان لها، اليوم، إن المحافظ تابع أعمال التطوير التي تم الإنتهاء منها، وشملت رفع كفاءة السلالم ودعمها بالرخام والمساند الحديدية بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة، وطلاء الكوبري والممرات وتركيب مقاعد للجلوس وكاميرات مراقبة.

وكلف المحافظ رئيس حي جنوب، بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعة نظافة الكوبري على مدار اليوم وعدم السماح بتراكم المخلفات مع الإهتمام برفع كفاءة محيط الكباري بتركيب أعمدة الإنارة ورفع أي مخلفات.

عدم السماح بإشغالات الباعة الجائلين

وأشارت المحافظة في البيان، إلى حرص المحافظ خلال الجولة على تفقد ممرات كباري المشاه مشدداً على عدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين لعدم إعاقة حركة المارة، مشددا على ضرورة استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة كباري المشاه بكافة قطاعات المحافظة للتسهيل على المواطنين.

تكثيف حملات رفع الإشغالات

وعقب الجولة، حرص محافظ الجيزة على تفقد شوارع «ربيع الجيزي والبحر الأعظم و6 أكتوبر»، وميدان الجيزة مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات وعدم السماح للمطاعم بالتعدي على الطريق العام .