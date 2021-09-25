شكري: الرئيس السيسي وجه بضرورة إذكاء مصلحة الدول والبعد عن التشاحن

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إذ ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفضَّل بإلقاء كلمته في اليوم الأول لانعقاد الشق رفيع المستوى للجمعية العامة، وطرح رؤية مصرية حول التعاون الدولي وضرورة الارتقاء على مستوى المسؤولية من كل الدول وتقديرها أن الشراكة الإنسانية تقتضي مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

السيسي شدد على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

وأضاف «شكري»، خلال حواره على شاشة «النيل للأخبار»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن مواجهة تحديات التنمية ومواجهة تحديات المناخ تتطلب منها العمل المشترك والتعاون وإذكاء المصلحة المشتركة لكل الدول والبعد عن الصراع والتشاحن، كما أكد أنه يجب التعامل مع القضايا المحلة حاليا في إطار العلاقات الدولية والأزمات الدولية وفي مقدمتها حقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

السيسي شدد على مقاومة تهديد الجماعات الإرهابية

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضًا التعامل مع حل المشاكل المزمنة على المستوى الإقليمي من ضمنها الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، ومقاومة التهديد الذي شكَّله انتشار الإرهاب والجماعات الإرهابية، موضحًا أنه عقد لقاءات المتعددة مع وزراء خارجية في إطار دعم العلاقات الثنائية والدفع بمجالات التعاون الاقتصادي.

وتابع السفير سامح شكري: «عقدت لقاءات مع وزراء الخارجية للتنسيق حول سبل العمل المشترك والأطر التي تجمع مصر سواء المجموعة العربية أو الأفريقية ومجموعة عدم الانحياز لتنسيق المواقف حول القضايا المطروحة في المنظمة الدولية».

وأوضح أن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يأخذ زخما، إذ أن القمة التي عقدت وما تم التوافق عليه على المستوى الرؤساء من تفعيل المشروعات ومتابعة تنفيذها وهناك مجال واسع لتنفيذ هذه المشروعات والاستفادة منها بما يحقق الاستقرار والأمن للشعب العراقي الشقيق.