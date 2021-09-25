تعرف على موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

يواصل طلاب الثاوية العامة 2021 الناجحين في امتحانات الدور الثاني، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية عبر شبكة الإنترنت، بجانب استمرار تنسيق الدبلومات الفنية 2021 وتسجيل الرغبات الخاصة بهم، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية واللجنة العليا للتنسيق، ويترقب أكثر من 220 ألف طالب مسجلين بتنسيق الجامعات تحديد موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والقبول بالكليات المختلفة.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021: خلال 72 ساعة بعد غلق الموقع

وعن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 لطلاب الثانوية العامة والمتخلفين عن تسجيل رغبات المرحلتين الأولى والثانية كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة كاملة خلال 72 ساعة بعد إغلاق باب تسجيل رغبات المرحلة وعلى أن يتم بعدها مباشرة فتح باب تقليل الرغبات للطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، وكذلك الطلاب المرشحين من المراحل الأخرى في حدود النسب المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تحديد موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021: خلال ساعات

وعن الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات بعد الكشف عن موعد نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن أنه بعد إعلان النتيجة وترشيح الطلاب، يجب تحضير عدد من الأوراق للتقدم والالتحاق بالكليات تتمثل في أصل شهادة الثانوية العامة «مستخرج التخرج»، وأصل شهادة الميلاد و6 صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي والموقف من التجنيد «نموذج 6 جند»، بجانب استمارة الكشف الطبي والتوجه للعيادات الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة، وفي النهاية تقديم طلب الحصول على تطعيم لقاح كورونا إذا كان خارج الجامعة.