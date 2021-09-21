رابط تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2021

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021 الناجحين من الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك للتسجيل عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2021 المتاح عبر بوابة الحكومية المصرية من هنا، وذلك تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

التعليم العالي: الموقع الإلكتروني يعمل 24 خلال رابط تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2021

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي، المشرف على قطاع التنسيق، إن موقع التنسيق الإلكتروني، يعمل 24 ساعة، طوال عمل أيام المرحلة من خلال رابط تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2021 الذي، أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر بوابة الحكومية المصرية، لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن أعمال المرحلة.

التعليم العالي: رابط تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2021 متاح لكل طلاب المراحل المختلفة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك ما يقرب من 100 ألف مكان متاح لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات الحكومية، موضحا أن الطلاب يستطيعون الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتسجيل للإلتحاق بالكليات من خلال التسجيل عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2021، منوها إلى أن هناك تنسيق تام يجرى بين وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، بشأن أعمال تنسيق الجامعات 2021.

وتواصل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المختلفة، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، عبر معامل الحاسب الآلي لتسيجل رغباتهم عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق 2021 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد19» مع إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، وكذلك التشديد على ارتداء الكمامة، طوال فترة التواجد داخل معامل الحاسب الآلي التي حددتها الجامعات لاستقبال الطلاب.