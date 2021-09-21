«المسلماني»: حديث الرئيس عن تغير المناخ دقيق وتتفق عليه نخبة العالم

قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد المسلماني، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تغير المناخ، خلال كلمته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76، جاء دقيقا وتتفق عليه النخبة العالمية، موضحًا أن الملف المحلي المصري كان حاضرًا وبشكل رئيسي في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ظهر بشكل واضح، حينما تطرق الرئيس للحديث عن مكافحة الإرهاب والسد الإثيوبي.

وأوضح «المسلماني»، خلال استضافته اليوم الثلاثاء، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن الملف الإقليمي كان حاضرًا في كلمة الرئيس أيضًا، وظهر ذلك حينما تطرق للحديث على القضية الفلسطينية، منوها بأن حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية، يمثل توضيحًا لموقف مصر من القضية المركزية بالمنطقة، لافتًا إلى أن الملف الإقليمي كان حاضرًا في كلمة الرئيس أيضًا، حينما أشار في حديثه إلى الوضع في ليبيا وعدد من الدول الأخرى، بالأخص حينما تطرق للحديث عن المقاتلين الأجانب، ومطالبته بتجريم أن يقاتل أحد على غير أرضه.

أحمد المسلماني: الملف العالمي كان حاضرًا بشكل جوهري في حديث الرئيس السيسي

وتابع أن الملف العالمي كان حاضرًا بشكل جوهري أيضًا بكلمة الرئيس، خاصة حينما أشار إلى أن الانتظار وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ، سيكون أمرًا ضارًا على جميع الدول سواء، مؤكدًا أن هذه القضية تشغل مصر وكل دول العالم أجمع، لأنها تمثل قضية وجود وبقاء للإنسان.

أحمد المسلماني: حديث الرئيس «السيسي» عن تغيير المناخ كان دقيقا وتتفق عليه النخبة العالمية

وأشاد «المسلماني»، بإشارة الرئيس في كلمته بأن تغير المناخ سينتج عنه آثارًا سلبية على مستوى كل اقتصاديات الدولة، وسينتج عنها الكثير من الخسائر المادية، مؤكدًا أن حديث الرئيس عن هذا الملف بالأخص جاء دقيقًا للغاية، وتتفق عليه النخبة العالمية.