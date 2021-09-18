مصر تدعو دول أفريقيا لتوحيد صوتها في مواجهة «تغير المناخ»

دعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى توحيد الصوت الأفريقى لمواجهة تغير المناخ، لافتة إلى أن تأمين مصادر المياه يعد أمراً حتمياً، خصوصاً أن هذا المورد سيتأثر بشدة من جراء تغير المناخ، مما يمثل تحدياً يحتاج إلى المزيد من الاهتمام.

وثمّنت «فؤاد» خلال مشاركتها بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «AMCEN» عبر الفيديو كونفرانس، الذى تُعقد دورته الـ18 تحت عنوان «تأمين بيئة صحية للمواطن والتأكيد على الاستدامة البيئية فى أفريقيا»، الجهد المبذول لانعقاد المؤتمر فى وقت عصيب، وهو تحدى فيروس كورونا، لافتة إلى أن عنوان الدورة يدعو الدول الأفريقية إلى التعاون لاتخاذ إجراءات التعافى والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ. وتابعت «فؤاد»: «عند الحديث عن تغير المناخ، فنحن على علم بالتحديات التى تواجهها الدول الأفريقية والمخاطر التى تتعرض لها القارة، لتقليل الانبعاثات، لافتة إلى تأكيدها خلال الاجتماعات التى عُقدت فى الفترة الماضية مع الشركاء من الأمم المتحدة على أن التكيف أولوية للدول الأفريقية، وعلى ضرورة زيادة تمويل تلك الدول لتطبيق إجراءات التكيف.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك ضرورة للعمل الجماعى والتضامن والتنسيق بين دول القارة لدعم آليات تنفيذ الأجندة الخضراء، لافتة إلى أن مصر اتخذت الكثير من الخطوات لإعداد إطار عمل لاستراتيجية التعافى الأخضر، منها إصدار السندات الخضراء، التى تُعد الأولى من نوعها فى القارة والشرق الأوسط، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المخلفات.

من جهة أخرى، أعلنت «فؤاد» الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال الإنشائية بالمحطات الوسيطة بكل من مركزى ديروط وأبوتيج بمحافظة أسيوط لتجميع ونقل المخلفات الصلبة بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه.