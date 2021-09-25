خريطة انتشار قوافل «حياة كريمة» الطبية في 7 محافظات.. تقدم الخدمة مجانا

كشفت وزارة الصحة والسكان، في بيان صادر عنها اليوم، عن خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية، التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للمواطنين في المناطق النائية، ببعض محافظات الجمهورية، للكشف والعلاج مجانا، في 7 محافظات، ضمن المبادرة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، على أن تبدأ القافلة أعمالها، اليوم، في 12 تخصصًا طبيًا، بينها النساء والتوليد، الجراحة، والأطفال، والأسنان، والقلب، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين، ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» خريطة انتشار القوافل الطبية في المحافظات، وأماكن وجودها، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة ومبادرة «حياة كريمة» على مدار الساعة.

محافظات تستقبل القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

ـ محافظة الأقصر.

ـ محافظة الفيوم.

ـ محافظة أسيوط.

ـ محافظة القليوبية.

ـ محافظة سوهاج.

ـ محافظة الاسكندرية.

ـ محافظة كفر الشيخ.

أماكن تواجد القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» بالمحافظات

ـ حاجز المريس، مركز الطود، بمحافظة الأقصر.

ـ أبو جندير، مركز إطسا، محافظة الفيوم.

ـ دمنهور، مركز المنفلوط، بمحافظة أسيوط.

ـ كفر الحوالة، مركز القناطر، بمحافظة القليوبية.

ـ الأحايوة شرق، مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.

ـ الكينج، مركز العامرية، بمحافظة الإسكندرية.

ـ الشهابية، مركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.

وأشارت الصحة، إلى أن أماكن هذه القوافل تتغير يوميًا، لضمان وصولها لكل المحافظات، ويجرى توفير صيدلية بها كل الأدوية ضمن القافلة، ويجرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتستهدف الوصول إلى المواطنين المقيمين بالأماكن والقرى النائية، فضلا عن توفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن إطار ومحاور تفعيل المبادرة الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا، بشكل دوري.