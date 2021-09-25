«تجارة حلوان» تحتفل بتخرج الدفعة الرابعة لبرنامج الأسواق والمنشآت المالية

احتفلت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان بتخرج الدفعة الرابعة من برنامج الأسواق والمنشآت المالية «FMI»، وذلك بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمانى فاخر عميدة كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، وعدد من الشخصيات المنتمية لقطاعات المال والأعمال.

عميدة الكلية: تحديث البرامج التعليمية لمواكبة سوق العمل

من جانبها قالت الدكتورة أمانى فاخر، عميدة كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، إن التطورات المستمرة التى يقابلها العالم والثورة التكنولوجية الضخمة التى دخلت فى كل مجالات سوق العمل دفعت كلية التجارة وإدارة الأعمال إلى استحداث عدد من البرامج العلمية المتميزة التى تؤهل الخريجين المنضمين إليها للالتحاق بأفضل الفرص المتاحة فى سوق العمل، والتأهل لقيادة المؤسسات والشركات فى المستقبل.

ولفتت إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً بين كلية التجارة وإدارة الأعمال، والمعهد المصرفى المصرى والبورصة المصرية، لتقديم دورات تدريبية للطلاب لتنمية الجانب المهنى لديهم، مضيفةً أنه سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتدريب الطلاب فى الوزارة باعتبارها من أكثر الجهات ارتباطاً بطبيعة التخصص ومجالاته.

كما نعت «فاخر» المشير محمد حسين طنطاوى الذى وافته المنية منذ أيام، مشيرة إلى أنه يشرف جامعة حلوان أن تطلق اسم المشير «محمد حسين طنطاوى» على الدفعة الرابعة لبرنامج FMI تقديراً لجهوده وتفانيه فى الحفاظ على الوطن.

«شاكر»: الطلاب نجحوا في تحدي «كورونا»

فى سياق متصل هنأ الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد الدولى والتجارة الخارجية، ومنسق برنامج «FMI» بكلية التجارة جامعة حلوان خريجى الدفعة الرابعة من برنامج «FMI»، مشيراً إلى أن هذه الدفعة تعد إحدى الدفعات المميزة التى استطاعت التغلب على عدة صعوبات، وتأتى فى مقدمتها جائحة كورونا.

وقام بتوجيه رسالة لطلابه، يحثهم فيها على التدريب والتعلم المستمرين لمواكبة كل ما هو جديد فى سوق العمل، مشيراً إلى أنه يتم التحضير لبرامج تدريبية جديدة متميزة فى كل المجالات الاقتصادية.

وأضاف «شاكر» أنه لتخليد ذكرى وفاة المشير طنطاوى تمت تسمية الدفعة الرابعة باسمه، حتى ترتبط تلك الدفعة باسم شخصية ذات تأثير وتاريخ يفخر به المجتمع بالكامل.