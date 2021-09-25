القبض على المتهم بسرقة المشغولات الذهبية بفيلا الشيخ زايد

تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، من القاء القبض على المتهم بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل إحدى الفلل بمدينة الشيخ زايد، وتمكنت القوات من إعادة المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

السجن 7 سنوات لـ 3 متهمين

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه، ومقاومة رجال الشرطة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بمدينة الشروق، بالسجن المشدد 7 سنوات.

المتهمون استخدموا أسلحة بيضاء

وجاء في أمر إحالة المتهمين أن كل من «حسن.ا»، سائق، و «محمود.ح»، مندوب مبيعات، و«إسماعيل.ي» سائق، ارتكبوا واقعة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول ملك المجني عليه بعد أن اصطحابه داخل سيارة نقل ركاب بقيادة المتهم الأول بزعم توصيله، وأشهر المتهم الثاني في وجهه «سلاح أبيض - سنجة» وتعدى عليه بالضرب في رأسه، وشلوا مقاومته وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات وفروا هاربين.

تمكنت القوات من ضبطهم، وكشف التقرير أن المتهمين أصابوا المجنى عليه في راسه، وتمت إحالة ملف القضية إلى المحكمة وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق.