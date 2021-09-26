قطار لقاحات كورونا يصل أفقر مقاطعات جنوب أفريقيا

فى الوقت الذى تخطت فيه عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا أمس السبت، حاجز 87 ألف وفاة، أوفدت السلطات في جنوب أفريقيا قطارا يقل أطباء وممرضين وممرضات ولقاحات مضادة لكوفيد-19 إلى واحدة من أفقر مقاطعات البلاد.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، يقوم قطار اللقاحات، والذي أطلق عليه «ترانسفاكو»، بجولة تستمر 3 أشهر بأرجاء مقاطعة كيب الشرقية، ويتوقف في سبع محطات، لفترة أسبوعين في كل توقف، من أجل منح السكان اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

قطار محمل بلقاحات كورونا لأفقر مقاطعات جنوب أفريقيا

ودشنت المبادرة شركة خطوط السكك الحديد المملوكة للدولة "ترانسنت"، وتستهدف مواجهة اثنين من التحديات الأكبر لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 في جنوب أفريقيا وهما: إيصال الجرعات إلى مناطق خارج المدن الكبرى، وإقناع سكان تلك المناطق الذين ربما يشعرون بالتردد إزاء تلقي اللقاح.

وبإمكان القطار حمل ما يصل إلى 108 آلاف جرعة لقاح في ثلاجات عالية التبريد، ويضم القطار تسع عربات، تشمل عربات الإقامة، والمطبخ، ومطعم فريق العمل، ومنطقة التطعيم، وغرف الاستشارات.

وأوضح الدكتور بابالو موكوانا، مدير برنامج القطار، إن عناصر الفريق الطبي منحوا اللقاح لأقل من 1000 شخص حتى الآن خلال توقف القطار في بلدة سوارتكوبس، مشيرا إلى أنهم منحوا اللقاح لأشخاص على متن القطار كما أرسلوا فريق تطعيم إلى مصانع ومتاجر قريبة لتطعيم العمال هناك.

إجمالي الوفيات بكورونا في جنوب أفريقيا يتجاوز 87 ألف حالة

وتخطى عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا أمس السبت، حاجز 87 ألف وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا ساوث أفريكان.

وسجلت جنوب أفريقيا أمس، 34 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 87001 حالة وفاة، فضلا عن تسجيل 1634 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليونين و895 الفا و976 حالة.