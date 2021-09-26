مروان شهيد يكشف كواليس تحضيره لأغنيته الجديدة «كل الكلام»

أبدى المطرب العراقي مروان شهيد، سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية عن أغنيته الجديدة «كل الكلام» التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

فكرة أغنية «كل الكلام» لمروان شهيد

وقال مروان شهيد لـ «الوطن»، إن فكرة تقديمه للأغنية راودته أثناء حديثه مع الرابر الألماني «ميرو» في دبي، حيث استقرا على خطوطها العريضة وشرعا في تنفيذها داخل أحد استوديوهات الصوت هناك، مضيفا أنه انتهى من تسجيلها ووضع صوته عليها في يوم واحد فقط، بحسب قوله.

وأوضح أنه لن يصور الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيكتفي بطرحها كأغنية منفردة «سنجل»، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله، ألحان مدحت يوسف، توزيع أمين نبيل، ميكس وماستر عثمان عبود.

إشادات بأغنية «كل الكلام»

وأكد مروان شهيد أنه تلقى عددا من الإشادات بالأغنية من داخل الوسط الغنائي وخارجه، حيث تركزت أغلب عبارات الإشادة على طريقة أدائه للأغنية، لافتا إلى أنه سيجمعه تعاون مع الفنان محمود التركي، ولكنه تحفظ عن ذكر أي تفاصيل بشأنه في الوقت الحالي، ولكنه استدرك بقوله: «انتظروا مفاجأة أتمنى أن تنال إعجابكم عند طرحها بإذن الله».

وكانت آخر أعمال المطرب العراقي مروان شهيد، أغنية «كيف الحال»، التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، حيث لاقت الأغنية تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مروان شهيد ولد في بغداد ونشأ في السويد، ويقيم حاليا في دبي، وقد اكتشف الملحن علي صابر موهبته في الغناء، حيث يعمل حاليا على عدد من المشروعات الغنائية لتقديمها خلال المرحلة المقبلة.