ضبط قائد سيارة صدم فتاة وشقيقها بالشرقية وفر هاربا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تحت عنوان «حادث مأساوي أثناء الاحتفال بحفل زفاف فـي فاقوس»، يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير بسرعة بإحدى الطرق وحال محاولته الانحراف للدخول لأحد الشوارع الجانبية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشخصين يقفان بجانب عامود إنارة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة فاقوس من إحدى المستشفيات باستقبال كل من طالبة مُصابة بكسور متفرقة وتم تحويلها للمستشفى، وشقيقها طالب، مُصاب بكسور متفرقة، وكلاهما مقيمان بدائرة المركز.

وبسؤال شقيقة المصابين الكبرى (حاصلة على دبلوم - مقيمة بذات الناحية)، أفادت بأنه أثناء وقوف شقيقيها على الطريق لاستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما، اصطدمت بهما السيارة المشار إليها قيادة (أحد الأشخاص - سمكري سيارات، مقيم بدائرة المركز)، لاختلال عجلة القيادة بيده ولاذ قائدها بالفرار هارباً.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وبسؤاله قرر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وأنه قام بقيادتها للتنزه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.