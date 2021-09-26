حبس سمكري دهس فتاة وشقيقها في فرح بالشرقية

أمرت النيابة العامة بمركز فاقوس، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بحبس سمكري سيارات، دهس «معازيم في حفل زفاف»، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بوصول فتاة وشقيقها للمستشفى في حالة خطرة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا من مستشفى الزقازيق الجامعي باستقبال «خلود.م»، 22 عامًا، وشقيقها «عبدالله»، 7 سنوات، يقيمان بقرية «المزارقة» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، وحالتهما خطرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث شرطة مركز الزقازيق للاستماع لأقوال أسرة المصابين، وتبين أنهما أُصيبا في حادث سيارة خلال مشاركتهما في حفل زفاف بنطاق مركز شرطة فاقوس، وتبين أن حالتهما خطرة، حيث خضعت الأولى لعدة عمليات جراحية، وقرر الأطباء بتر قدمها، والأخير مصاب بنزيف في البطن.

الأمن يرصد فيديو متداول على «فيس بوك» بالواقعة ويحدد المتهم

وفي نفس التوقيت رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، مقطع فيديو جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي لحادث سيارة يقودها شخص بسرعة جنونية، وأظهر الفيديو واقعة دهسه لمجموعة من الفتيات والأطفال أمام مركز تجميل ينتظرون خروج عروس.

وأسفر الحادث عن إصابة الفتاة وشقيقها فضلا عن إصابة الباقين بإصابات خفيفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وألقي القبض عليه، وتبين أنه سمكري سيارات، وكان يقود سيارة أحد زبائنه دون علمه ولا يمتلك رخصة قيادة خاصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.