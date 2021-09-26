تاجر يقتل زوجته بـ«رجل كنبة» ويدفنها ليلا: «نكدية.. وعاوزاني أرجع للحرام»

عاد «جمال» من عمله في «الخردة»، منهمكًا إذ ظل طيلة اليوم يبحث عن المنتجات المستهلكة التي قرر أصحابها الاستغناء عنها نظرًا لانتهاء صلاحيتها، وجد زوجته تجلس على الأريكة تنتظره بقائمة طلبات، «عاوزة تغير الركنة، وتبيض البيت»، ليرد الزوج: «أجيب منين»، وتنشب بينهما مشاجرة تنتهي بحياة الزوجة، في جريمة مروعة شهدتها مدينة بنها في محافظة القليوبية.

رجل الكنبة.. سلاح المتهم

«خلاص خليك قاعد زي الولايا».. قالتها الزوجة فما كان من «جمال»، صاحب الـ47 عامًا، إلا استشاط غضبًا، وانتزع «رجل الكنبة» وضرب رأس زوجته، وكلما زاد صراخها كثف زوجها من ضرباته، ولم يتركها إلا جثة هامدة برأس مهشمة.

«كنت دايما أقول لها على قد لحافك مدي رجليكي، بس هي بصة لفوق».. روى المتهم خلال التحقيقات معه، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه، أن زوجته «نكدية» واعتادت معايرته بأنه عاطل، ولا يستطيع الإنفاق على منزله وأنه تحملها كثيرا لكنها لم تكن تكف عن إرهاقه بطلباتها الكثيرة.

رحلة «جمال» من تجارة المخدرات للخردة

«أنا كنت بمشى غلط، وربنا تاب عليا، وهي عاوزاني أرجع للحرام تاني».. يواصل المتهم كشف تفاصيل جريمته، مشيرًا إلى أنه كان يعمل بتجارة المخدرات ولديه عدة سوابق، ثم تاب الله عليه واصبح يعمل في الخردة: «بس الرزق شحيح وعايش ومبسوط لكن هى منغصة على حياتي، ومش مخلياني استطعم حاجة».

يوم الجريمة.. سببه تجديد الركنة وتبييض البيت

«رجعت من اللف هلكان، قابلتنى مبوزة، وطلبات مبتخلصش، عاوزة تجدد الركنة، وشوية عاوزة تبيض البيت، قلت لها أجيب منين، قالت لى خلاص خليك قاعد زى الولايا، معرفتش امسك نفسي».. كلمات قالها الزوج كشف فيها تفاصيل يوم ارتكاب جريمته.

وأضاف المتهم، خلال اعترافاته: «كان في كنبة قديمة، خلعت رجل منها، وأديتها على دماغها، فضلت تصوت وأنا اضرب لحد ما ماتت، لافتا إلى أنه اتصل بشقيقه الذى أحضر «تروسيكل» وأحد أصدقائه، ونقلوا الجثة ليلا ودفنوها في مقبرة مفتوحة بمقابر الصدقة.

القبض على المتهم ومساعديه

تمكنت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، من ضبط المتهم، تاجر له معلومات جنائية ومقيم دائرة قسم أول بنها، وشقيقه، عامل، وصديقه تاجر له معلومات جنائية، وأيضًا التروسيكل المستخدم في نقل الجثة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر زوج المجني عليها أنه بتاريخ الواقعة، حدثت مشاجرة بينه وزوجته قام على إثرها بالتعدي على رأسها بقطعة خشبية فأودى بحياتها واستعان بباقي المتهمين فـي نقلها وإلقائها بأحد عيون مقابر الصدقة، أرشدوا عن مكان المقبرة وعُثر بداخلها على الجثة.

وأحيل المتهمون للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.