ضبط شخصين بتهمة الإتجار في المخدرات وبحوزتهما أسلحة نارية بالدقهلية

ضبط قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وبحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - بندقية خرطوش - كمية من مخدر البانجو وزنت 15,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

المتهمان يعترفان بالإتجار في المواد المخدرة

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة لحماية نشاطهما الآثم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ياتي هذا استمرارا، لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.