دراسة: الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة أو الإهمال معرضون للموت

كشفت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة العقلية والعلوم العصبية بالولايات المتحدة، أن اثنين من كل عشرة أطفال يزورون المستشفى ويعانون من أعراض الاضطراب السلوكي والاكتئاب، كانوا ناجين من إساءة معاملة الأطفال.

ضحايا الاعتداء الجنسي والجسدي يتعرضون للإهمال ومعرضون للموت

تجنب استخدام العقوبة الجسدية المفرطة لتأديب الأطفال يمكن أن يترك آثارًا طويلة الأمد على صحتهم، وبحسب تحذيرات دراسة أجراها باحثون في جامعة كامبريدج، فإن الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي أو الجسدي أو يتعرضون للإهمال هم أكثر عرضة للوفاة المبكرة مثل البالغين، وأن الإهمال هو شكل من أشكال الإساءة لأنه يحرم الأطفال من احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام الكافي أو الملابس أو النظافة أو الإشراف.

يرتبط الحرمان الاجتماعي والاقتصادي في الحياة المبكرة للأطفال أيضًا بالموت المبكر، في الدراسة، وجد الباحثون أن أولئك الذين كانوا محرومين عند الولادة (الذين تم تصنيف عمل والديهم على أنه عمل يدوي غير ماهر) لديهم مخاطر وفاة مبكرة أعلى بـ 1.9 مرة من المجموعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

انتشار إساءة معاملة الأطفال

تم العثور على إساءة معاملة الأطفال في كل مكان ، مما يؤثر على حياة الملايين من الأطفال في جميع أنحاء العالم.، وفقًا لبيانات المكتب الوطني لسجلات الجريمة ، يتعرض 109 أطفال في الهند للاعتداء الجنسي كل يوم ، وكانت الجرائم ضد الأطفال هي الأعلى في أوتار براديش وماديا براديش وماهاراشترا ودلهي وبيهار ، وشكلت هذه الولايات 51 في المائة من جميع الجرائم في البلاد ، وفقًا لبيانات المجلس الوطني للاجئين.

الدول المتقدمة لم تخلوا من سوء معاملة الأطفال

إساءة معاملة الأطفال شائعة أيضًا في البلدان المتقدمة، وفقًا لما أوردته Science Daily ، أفادت مسح الجريمة في إنجلترا وويل ، أنه تعرض واحد من كل خمسة بالغين لشكل واحد على الأقل من أشكال إساءة معاملة الأطفال، سواء كان الإساءة النفسية، أو الإيذاء الجسدي، أو الاعتداء الجنسي، أو مشاهدة العنف المنزلي أو الإساءة، قبل بلوغه سن الرشد.