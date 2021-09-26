12 وظيفة خالية في مصر والسعودية.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

طرح موقع «فرصنا»، المختص بتوفير الوظائف الشاغرة في المجالات المختلفة، عددا من الفرص سواء في مصر أو الدول العربية، والتي تشترط عددا من المؤهلات المطلوبة.

وتختلف كل وظيفة شاغرة عن الأخرى في شروطها والمؤهلات المطلوبة لها، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي:

- وظيفة مهندس زراعي

اسم الشركة: الزيني جروب.

مقر العمل: طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة إلى ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 إلى 25 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 إلى 2400 جنيه مصري.

- وظيفة ممثل مبيعات داخلية

اسم الشركة: قنديل مصر.

مقر العمل: المعادي - مدينة نصر - مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة إلى ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 إلى 32 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2800 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000 جنيه مصري.

- وظيفة مدير مصنع صناعات معدنية

اسم الشركة: الوميل مصر للصناعات المعدنية.

مقر العمل: المرج - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 4 إلى ‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 إلى 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 10000إلى 15000 جنيه مصري.

- وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: بيور باور.

مقر العمل في الخارج: أبها - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يُشترط.

السن المطلوب: 22 إلى 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 إلى 5000 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، ويتم توفير سكن (بدل مادي)، وتأمينات صحية واجتماعية.

- وظيفة مندوب بيع مواد غذائية بالسعودية

اسم الشركة: دايره سيليوشن.

مقر التقديم للعمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 8.

سنين الخبرة: 3 إلى 4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 إلى 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الحوافز الإضافية: 700 إلى 1200 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، ويتم توفير سكن تابع للشركة.

- وظيفة مهندسة اوتوكاد

اسم الشركة: الوميل مصر للصناعات المعدنية.

مقر العمل: المرج - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 إلى 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- وظيفة مهندس موقع

اسم الشركة: الوميل مصر للصناعات المعدنية.

مقر العمل: المرج - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة إلى ‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 إلى 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 إلى 4500 جنيه مصري.

- وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: المتحدة للمقاولات.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 3 إلى ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 إلى 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

- وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: Kaan Tex.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 إلى 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 إلى 5000 جنيه مصري.

- وظيفة محاسب

اسم الشركة: اوركيديا للأنظمة المتقدمة والتكنولجيا.

مقر العمل: جسر السويس - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 إلى 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال ( كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- وظيفة صيادلة

اسم الشركة: صيدليات سالي.

مقر العمل: التجمع الخامس - مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 10سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 إلى 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

- وظيفة مدرب ومربي كلاب

اسم الشركة: سوما باي.

مقر العمل: الغردقة - سفاجا - البحر الأحمر.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 إلى 39 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.