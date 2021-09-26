مواعيد اختبارات المتقدمين لوظائف شركة مياه البحر الأحمر

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اختبارات المتقدمين لعدد من الوظائف بالشركة، اليوم، بعد استيفاء الشروط، وذلك بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الجديدة بالطريق الدائري الأوسط في الغردقة على أن تستمر الاختبارات حتى الخميس المقبل، وشدد مسؤلوا شركة مياه الشرب والصرف الصحي على الإلتزام بالحضور في موعد الاختبار المحدد لكل وظيفة، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد في غير المواعيد المحددة لكل وظيفة.

بدء الإختبارت اليوم

وانتهت شركة مياه البحر الأحمر من إعلان أسماء المستوفين لشروط الإعلان رقم 2 لوظائف «مهندس تشغيل صرف صحي - مهندس صيانة كهربائية - مهندس صيانة ميكانيكية - مهندس مشروعات»، ويجري اختبارهم اليوم بالمقر المذكور.

اختبارات يوم الإثنين

وأعلنت الشركة عقد اختبارات يوم الإثنين للمستوفين لشروط الإعلان لوظائف: «فني تشغيل تحلية - فني تشغيل صرف صحي تخصص كهرباء - فني تشغيل مياه تخصص ميكانيكا - كيميائي».

اختبارات يوم الثلاثاء

وحددت الشركة يوم الثلاثاء لإختبار المستوفين لشروط الإعلان لوظائف: «فني تشغيل مياه تخصص كهرباء فترة أولى وثانية وثالثة».

اختبارات يوم الأربعاء

كما حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي يوم الأربعاء لإختبار المستوفين لشروط الإعلان لوظائف: «سائق درجة أولى وثانية - فني تشغيل مياه تخصص أعمال صحية - فني تشغيل مياه تخصص كهرباء فترة أولى وثانية».

اختبارات يوم الخميس

وحددت الشركة يوم الخميس إختبار المتقدمين لوظائف «حارس أمن - عامل»، علماً بأن موعد اختبار وظيفة حارس أمن من الساعة العاشرة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا.

وشددت على جميع المتقدمين، الإلتزام بالحضور في موعد الاختبار المحدد لكل وظيفة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد في غير المواعيد المحددة لكل وظيفة.