مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية

تبدأ كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، استلام الملفات وتوقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد، غدا الإثنين، وفقاً للمواعيد المحددة بحسب الحروف الأبجدية، مع مراعاة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية المواعيد والأوراق المطلوبة لاستلام ملفات الطلاب الجدد في كلية زراعة جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى إجراءات الكشف الطبي وارتباطها هذا العام بلقاح فيروس كورونا.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلاب كلية الزراعة جامعة الإسكندرية

1- أصل شهادة الثانوية العامة + صورتين منها.

2- أصل شهادة الميلاد الإلكترونية + صورتين منها.

3- بطاقة الترشيح.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

5- أستمارة 2 جند (للذكور فقط).

6- البطاقة العسكرية 6 جند لمواليد عام 2002 وما قبلها (للذكور فقط) + صورة شهادة ميلاد إلكترونية.

7- صور شخصية 8 صور.

8- تسديد كافة الرسوم إلكترونياً عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني لذا يرجى إيداع مبلغ الرسوم المطلوبة ببطاقة دفع إلكتروني قبل الحضور إلى الكلية.

إجراءات الكشف الطبي لطلاب كلية الزراعة جامعة الإسكندرية

ويما يخص الكشف الطبي لكليات جامعة الإسكندرية، نتيجة تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تطعيم جميع طلاب الجامعات ضد فيروس كورونا المستجد، لذا فهناك خطوات يجب اتباعها قبل التوجه للكشف الطبي.

- الدخول على رابط وزارة الصحة: التسجيل في لقاح كورونا

- اختيار فئات أخرى

-إدخال البيانات الاساسية بشكل صحيح.

- عند اختيار القسم أو المركز الذي ترغب في الحصول على اللقاح به، اختر «جامعة الإسكندرية للطلاب والعاملين»

- بعد الانتهاء من إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، ستصلك رسالة مكونة من 20 رقما

- يتم إدخال البيانات المطلوبة بما فيها الرقم المرسل من وزارة الصحة والمكون من 20 خانة، عبر رابط سيتم إطلاقه من الكلية وستصل رسالة إلى الطالب بعد ذلك بموعد ومكان التطعيم.

- لن يسمح بدخول الحرم الجامعي بدون كارت التطعيم الذي يفيد تلقي الطالب للتطعيم.