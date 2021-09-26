جامعة دمنهور: انتهاء تطعيم كافة منتسبي الجامعة بلقاح كورونا قبل الدراسة

عقد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اجتماعا اليوم، بمجلس عمداء الكليات للتأكيد على ضرورة الانتهاء من تطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، قبل بداية العام الدراسي الجديد، موجها إلى زيادة عدد الفرق المتنقلة داخل الجامعة، وتوعية الجميع بضرورة تلقي اللقاح حفاظا عليهم وعلى استمرار العملية التعليمية.

توصيات مجلس الجامعة

وتناول الاجتماع مجموعة من التوصيات الهامة من بينها أن تلقى التحصين لا يلغي الحفاظ على التباعد الإجتماعي ومراعاة المسافات البينية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة كليات الجامعة وإداراتها، وتطهير الكليات وفحص البوابات وتوفير المطهرات اللازمة.

حفل استقبال الطلاب

وأوصى المجلس بتنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد قبل بدء الدراسة بأسبوع ويتم من خلاله التوعية بضرورة تلقي اللقاح قبل بداية العام الدراسي، وإعلان الخطة الزمنية قبل بدء العام الدراسي والجداول الدراسية، وكذلك متابعة كافة أعمال الصيانة بالكليات من مصاعد وقاعات ومعامل ومدرجات قبل بدء الدراسة.

خطة الإخلاء والحريق

ووجه رئيس جامعة دمنهور إلى التأكيد على خطة الإخلاء والحريق وضرورة وجود خطة مدروسة وقابلة للتنفيذ عند حدوث أزمة أو كارثة، ورفع درجة الإستعداد القصوى وإعلان الطوارئ لفصل الشتاء وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار .

تعيين نائب رئيس الجامعة

وفي ختام الاجتماع توجه رئيس الجامعة بالتهنئة إلى الدكتور عبدالحميد السيد يوسف إثر صدور قرار جمهوري بتعيينه نائبا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث متمنيين له مزيد من التقدم والرقي.