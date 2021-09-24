طرق سداد الرسوم الدراسية لطلاب جامعة المنصورة والأوراق المطلوبة

يستعد الطلاب الجدد بجامعة المنصورة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، بالانتهاء من الكشف الطبي، والتطعيم بلقاح فيروس كورونا، وتقديم الأوراق إلى الكلية التي تم تنسيقه عليها وسداد المصروفات الدراسية.

وتوجد أكثر من طريقة لسداد المصروفات الدراسية، الطريقة الأولي في خزينة الكلية والدفع من خلال الفيزا بماكينة POS، حيث يتوجه الطالب لقسم شئون الطلاب بالكلية ويطلب إذن دفع لسداد الرسوم الدراسية، ويتم السداد بموجب إذن الدفع باستخدام فيزا بها رصيد كافي للسداد، ويحصل الطالب على إيصال يفيد بسداد الرسوم الدراسية.

الطريقة الثانية من خلال ماكينة سداد فوري

1- يتم الحصول على رقم ID الخاص بالطالب عن طريق الدخول على نظام ابن الهيثم my.mans.edu.eg وكذلك كتابة الرقم القومي في اسم المستخدم وكتابة في كلمة المرور

2- يتوجه الطالب لأقرب ماكينة فوري داخل الجامعة أو خارجها ليتم السداد برقم الـ ID الخاص بالطالب حيث يظهر المبلغ المطلوب سداده

3- بعد سداد المبلغ المطلوب يحتفظ الطالب بإيصال السداد ويظهر ذلك مباشرة بصفحة الطالب على نظام ابن الهيثم

الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة

ويتوجه الطالب إلى الكلية المرشح لها لاستكمال إجراءات القيد وتقديم الأوراق الآتية:

- أصل استمارة النجاح في الثانوية العامة

- 6 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب

- بطاقة الترشيح

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- شهادة ميلاد الرقم القومي

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور حتى مواليد 2002

- نموذج 2 جند بعد مواليد 2002 ويتم استخراجهم من منطقة التجنيد التابع لها الطالب