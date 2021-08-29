كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة دمنهور.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

تُعد جامعة دمنهور إحدى الجامعات الحكومية المستحدثة والمتطورة، والتي تضم كليات عملية ونظرية وتستقبل خريجي الثانوية العامة 2021، بجميع الشعب العلمي علوم، وعلمي رياضة، وشعبة الأدبي، في جميع مراحل تنسيق الكليات 2021.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، كل التفاصيل عن جامعة دمنهور والكليات التابعة لها والمصاريف الخاصة بها، والأوراق المطلوبة للتنسيق، ناهيك عن عنوان الجامعة ووسيلة الاتصال بها، وذلك بالتزامن مع تنسيق الكليات 2021 والذي يوجه الطلاب إلى الكليات المناسبة لهم وفقًا لمجموعهم.

توقعات تنسيق كليات جامعة دمنهور 2021 علمي وأدبي

- كلية العلوم

- كلية التربية

- كلية الزراعة

- كلية الآداب

- كلية التجارة

- كلية الطب البيطري

- كلية التمريض

- كلية الصيدلة

- كلية رياض الأطفال

- كلية التربية للطفولة المبكرة

- معهد الدرسات العليا والبحوث البيئية

- كلية التربية النوعية بالنوبارية

- كلية طب الأسنان

- كلية الحاسبات والمعلومات

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة دمنهور لجميع الكليات

يتمكن خريجو الثانوية العامة 2021، من التقديم داخل جامعة دمنهور بمجرد الالتحاق بها عبر تنسيق الكليات 2021، حيث تتمثل الخطوة التالية في تقديم عدد من الأوراق المطلوبة والتي تتمثل في:

- أوراق مطلوبة في كليات جامعة دمنهور يوم الاختبار الشخصي في الكليات التي تعتمد على تلك الاختبارات على غرار كلية التمريض: «استمارة الالتحاق الإلكتروني، صورة بطاقة الترشيح، صورة البطاقة الشخصية، صورة شهادة الثانوية العامة».

- الأوراق المطلوبة يوم تقديم الأوراق في كليات جامعة دمنهور: «أصل شهادة الثانوية العامة + 1 صورة، أصل شهادة ميلاد الطالب + 1 صورة، 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، 10 صور شخصية حديثة، بالنسبة للطلاب الذكور 2 جند، 6 جند، دوسية حافظة أوراق».

مصاريف جامعة دمنهور لجميع الكليات

حتى الوقت الجاري لم تعلن كليات جامعة دمنهور عن مصاريفها في العام الدراسي الجديد 2021 – 2022، إلا أنه يتم وضع خطة لمصاريف الطلاب وفقًا لـ 3 فئات:

الفئة الأولى: الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية من مصر تتم معاملتهم معاملة الطلاب المصريين من حيث سداد الرسوم والمصروفات الدراسية والحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

الفئة الثانية: الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية المعادلة من سوريا يسددون نسبة 50 % من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين «وينطبق عليهم الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية».

الفئة الثالثة: الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية المعادلة من دول أخرى عربية وأجنبية يسددون كامل الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين «ويطبق عليهم الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية».

مكان وعنوان جامعة دمنهور وأرقام التليفون

عنوان إدارة جامعة دمنهور: 27 ميدان جلال قريطم - خلف استاد دمنهور - مدينة دمنهور، فيما يبرز رقم تليفون جامعة دمنهور كالآتي: 3368069-(045)، كما يوجد لها بريد الكتروني: Unv@damanhour.edu.eg