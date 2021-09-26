«عروستي» و«ماكو» يتصدران إيرادات الأفلام المصرية بدور العرض السينمائي

استطاع فيلم «عروستي» تحقيق ما يقرب من 382 ألف جنيه أمس بدور العرض السينمائي، متوفقا بذلك على 8 أفلام أخرى منافسة تُعرض خلال الفترة الحالية.

عرض «عروستي» في 22 دار عرض

وكانت الشركة المنتجة للعمل قررت توزيعه على أكثر من 22 دارا للعرض، وتدور أحداث الفيلم حول لعبة يلعبها أبطال العمل أحمد حاتم وجميلة عوض، وظهر ذلك من خلال برومو الفيلم الذي تجاوز 56 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وطُرح فيلم «عروستي» بدور العرض بعد عدّة تأجيلات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، حيث اُستكمل التصوير ودخل الفيلم مرحلتي المونتاج والمكساج.

«ماكو» يحقق مايقرب من 207 ألف جنيه

بينما حقق فيلم «ماكو» مايقرب من 207 آلاف جنيه أمس السبت بدور العرض، وتدور الأحداث حول العبارة «سالم إكسبريس» الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي، وسبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

الفيلم إنتاج «بيراميدز» للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي.

أما فيلم «الانس والنمس» فحقق ما يقرب من 161 ألف جنيه أمس، والعمل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وصابرين، وعارفة عبدالرسول، إضافة إلى بيومي فؤاد وشريف دسوقي.

وحقق فيلم «موسى» 68 ألف جنيه، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، وأسماء أبواليزيد، وسارة الشامي، ومحمد جمعة، وصلاح عبدالله.

فيلم «200 جنيه» يحصد 63 ألف جنيه

أما فيلم «200 جنيه» فحقق ما يقرب من 63 ألف جنيه، هو من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم إسعاد يونس وليلى علوي وأحمد السقا وأحمد رزق وأحمد السعدني ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج محمد أمين.

فيما حقق فيلم «العارف» 102ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، وكارمن بصيص، وقد تألق الفنان أحمد فهمي بدور جديد عليه لم يقدمه من قبل، وهو دور «الهاكر»، الذي يبحث باستمرار عنه الفنان أحمد عز من أجل القبض عليه.

وحصد فيلم فيلم «البعض يذهب للمأذون مرتين» 38 ألف جنيه ، وفيلم «مش أنا» 22 ألفا، و«30 مارس» 17 ألفا.