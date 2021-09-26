قنصلية الصين في الإسكندرية تلغي احتفالات العيد القومي بسبب كورونا

أعلنت قنصلية الصين بالإسكندرية، عن إلغاء احتفالات العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية، الذي يوافق يوم 1 أكتوبر المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، التي حالت دون استضافة القنصلية لأبناء الإسكندرية للاحتفال بالعيد الوطني الصيني.

العيد الوطني الـ72 لجمهورية الصين الشعبية

وأوضحت قنصلية الصين بالإسكندرية، في بيان لها، اليوم، أن الأول من أكتوبر يصادف الذكرى 72 لتأسيس الصين الشعبية الجديدة، وأيضا الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني، إلا أن تداعيات جائحة كورونا ألقت بظلالها على مختلف الفعاليات خلال الآونة الأخيرة.

قنصل الصين في الإسكندرية: حققنا إنجازات جذبت أنظار العالم

من جهتها أكدت القنصل العام الصيني في الإسكندرية، «جياو ليينغ»، أن الصين استطاعت تحقيق إنجازات جذبت أنظار العالم أجمع، وتابعت: «عملت الصين على الدمج بين الوقاية من الوباء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية معا، ليكون الاقتصاد الصيني هو الوحيد الذي حقق نموا إيجابيا في عام 2020».

قنصل الصين: نسعى للقضاء على الفقر

وأشارت إلى أن جمهورية الصين الشعبية، عملت على إقامة مجتمع مستقر وآمن، وحققت انجازا «تاريخيا» في القضاء على الفقر المدقع، موضحة أن الصين تشرع الآن في بناء دولة اشتراكية قوية وحديثة على نحو شامل، ومنذ بدء الجائحة التزمت الصين بمفهوم المصير المشترك للبشرية، وساهمت في التعاون الدولي بنشاط ملحوظ عبر معاونة الدول على مواجهة الوباء من خلال المساعدات الطبية والفنية وتخطي تداعياته على كل الصعد.