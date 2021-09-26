ضبط 193 قطعة سلاح ناري و263 قضية مخدرات في يوم واحد

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية المكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 193 قطعة سلاح ناري، بحوزة 169 متهمًا، على النحو التالي:

19 بندقية آلية.

42 بندقية خرطوش.

15 طبنجة.

117 فردًا محليًا.

413 طلقة مختلفة الأعيرة.

20 خزينة متنوعة.

227 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 86202 حكم قضائي

في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 86202 حكم قضائي.

ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 11 حادثا متنوعا.

ضبط 263 قضية مخدرات، بإجمالي 296 متهمًا ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 31٫766 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 26٫394 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 6٫253 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 2٫827 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 725 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 792 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 170 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 121 جراما.

كمية من مخدر الكيتامين وزنت 160 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 440 جراما.

6017 قرصا مخدرا.

ضبط 21861 مخالفة مرورية متنوعة

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 51 متهمًا.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 23 متهما.

ضبط 290 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 21861 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 41 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.