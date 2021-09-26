«القوى العاملة» تنظم برنامج توعية بالصحة المهنية للعاملين في أسقفية الخدمات

نظمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية متمثلة في أسقفية الخدمات، برنامجا تدريبيا للعاملين بالأسقفية، للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ، وذلك على مدى يومين لعدد يتراوح من 45 إلى 55 موظفا.

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين، واهتمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

قدم المحاضرات بالبرنامج، الكيميائي محمد مدكور، والكيميائي مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، كما حضر البرنامج أشرف مرزوق، معاون الوزير.

«حماية البشر» أسلوب حياة

من جانبه، أكد أشرف مرزوق، معاون وزير القوى العاملة، أن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هي أسلوب حياة، فمن حق كل إنسان أن يحيا بسلامة وصحة جيدة، فقد يظن البعض أن السلامة والصحة المهنية تطبق داخل بيئة العمل فقط، ولكن الحقيقة أن السلامة والصحة المهنية تطبق في جميع جوانب الحياة وفي كل مكان في المنزل والطريق ووسائل المواصلات وأماكن العمل.

نقل الخبرة التدريبية للمحيط بنا

وأضاف «مرزوق»، أنه يجب علينا جميعا نقل الخبرة التدريبية التي سنتلقاها في هذا البرنامج التدريبي إلى زملائنا في العمل وأسرنا حتى تكون السلامة والصحة المهنية هي منهج حياتنا جميعا من أجل سلامتنا وسلامة كل من حولنا، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون السلامة والصحة المهنية التزام وليس إلزام في الوقت الراهن.