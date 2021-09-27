حالة الطقس اليوم 27-9-2021.. لطيف ليلا ورياح نشطة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، عن توقعاتها بشأن طقس اليوم، حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، طقس مائل للحرارة نهارًا معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوبي سيناء والصعيد، فيما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على باقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد، إنّ مناطق من السواحل الشمالية وجنوبي سيناء والبلاد، من المتوقع أن تتعرض لنشاط للرياح اليوم، على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يترواح بين 2.25 إلى 3.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 18

وادي النطرون 30 20

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 29 20

بلطيم 29 23

مطروح 27 20

السلوم 28 21

سيوة 29 15

بورسعيد 28 24

دمياط 28 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 20

الإسماعيلية 30 21

السويس 31 20

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 33 21

نخل 29 14

نويبع 33 24

طابا 33 24

كاترين 26 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 23

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 18

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 22

أسوان 37 23

إدفو 36 24

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 35 25

أبو رماد 33 25

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 26