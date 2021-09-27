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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:03 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021
برج العذراء

برج العذراء

إذا تزوّج رجل برج العذراء فهو يستطيع النجاح في حياته الزوجية، ويكون أبًا حنونًا على أطفاله ويهتم بهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتنظيم أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت استفزازا أو معارضة.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء، الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

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