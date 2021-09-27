حظك اليوم برج السرطان الإثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج السرطان أنّهم عاطفيّون لدرجةٍ مفرطة وخيالهم واسع، ويتمتعون بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، ورومانسيون جدًا، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر.. انتبه اليوم لصحتك وسلامتك ونظم جهودك وابتعد عن الأضواء.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

الفلك ينصحك بعدم إعطاء الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص وعليك أن تلزم الكتمان ولا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان، الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.