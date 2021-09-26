ارتفاع جماعي فى مؤشرات الأسهم بالبورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية، ارتفاعًا بجميع المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10700 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2349 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13054 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 4197 نقطة

البورصة المصرية

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2782 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3742 نقطة

إيقاف التداول

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة اليوم، هما «المنصورة للدواجن، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية».

يذكر أن البورصة المصرية اختتمت مؤشراتها تعاملات جلسة الخميس الماضي، على ارتفاعات جماعية لتواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.43%، بعد إغلاقه عند مستوى 10642.02 نقطة، مقارنة مع إغلاقه جلسة الخميس عند مستوى 10596.06 نقطة.

ارتفاع مؤشرات البورصة في آخر جلسة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.14%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2763.74 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3722.36 نقطة مرتفعًا بنسبة 2.42%.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 2.12%، مغلقًا الجلسة عند 2339.34 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 388.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 46.122 ألف صفقة.

بدوره حسين عيد، قال محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نجاح المؤشر الرئيسي «ايجي اكس30» في استقرار عند أعلى مستوى المقاومة الرئيسي 10600، جاء بفضل الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية المدرجة بالمؤشر، واتجاه المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم قرب مستويات الدعم الرئيسية للأسهم.