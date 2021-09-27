حظك اليوم برج الثور الإثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بشخصية عنيدة، يتمسك بآرائه ومعتقداته ولا يتنازل عنها مهما كانت الظروف.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل المال ما يجعل الأمور المهنية والمالية هي شاغلك الأول وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

فينوس في مواجهة برجك وتنصحك الأفلاك بالتأني في أحكامك وأقوالك، وعليك أن تدرس المعطيات بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.