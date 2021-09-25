حظك اليوم برج الثور السبت 25-9-2021 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الثور صبورة وتتسم بالهدوء، والحزم أيضا في بعض المواقف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

رغم التشوش.. تستطيع اليوم أن تفتن الآخرين بحديث شيق وشخصية ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.