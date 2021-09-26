حظك اليوم برج الثور الأحد 26-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتحلّى بالطيبة الكبيرة، إذ تجده دائمًا ما يكون محاطًا بالكثير من الأشخاص الذين يجدون الراحة والسعادة معه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزلك الثاني وعليك بدراسة خطواتك المهنية ووضعك المالي دراسة متأنية.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تعبّر بهدوء عن مشاعرك وأفكارك وسيطر على مشاعر التوتر والعصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، المصارع الأمريكي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.