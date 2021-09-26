خبير: القطار الكهربائي يختصر الرحلة من القاهرة لأسوان في 4 ساعات

في غضون عام ونصف، سيصبح بإمكان المواطنين استخدام الخط الأول والثاني لمشروع القطار الكهربائي الذي سيربط شرق مصر بغربها، وسيقلل وقت التنقل بصورة غير مسبوقة، كما سيدر على مصر مكاسب تنموية واقتصادية.

"القاهرة- أسوان" في 4 ساعات فقط

قال اللواء ماجد موسى، مدير المعهد القومي للمرور سابقا، إن مشروع القطار الكهربائي سيختصر الوقت اللازم للسفر من القاهرة إلى أسوان إلى 4 ساعات فقط، مؤكدا على أنه سيمثل نقلة نوعية لمصر اقتصادياً و تكنولوجياً.

وأوضح موسى، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تكلفة المشروع، الذي سينفذ على مرحلتين، تصل إلي 23 مليار دولار تقريباً، وأنه سيتم توصيل 7 خطوط، بطول 2000 كيلو متر تقريبا، مضيفا أن «المرحلة الأولى ستتألف من 5 خطوط بنسبة 90% بحوالي 1900 كيلو متر، وتصل تكلفتها إلى 22 مليار دولار، وتستغرق لتنفيذها 4 سنوات».

وأشار المدير الأسبق للمعهد القومي للمرور إلى أن أول خط في المرحلة الأولى يبدأ من العين السخنة و العلمين الجديدة بمقدار 450 كيلو متر تقريباً، وأنه سيربط مدن العاصمة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية، أما الخط الثاني سيربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الأقصر بطول 650 كيلوا مترا، وأوضح أن تنفيذ الخطين الأول و الثاني سيستغرق ما بين عام إلي عام ونصف.

القطار الكهربائي يجلب فرص عمل للشباب

كما أكد الخبير المروري أيضا على توفير المشروع لفرص عمل كثيرة للشباب، موضحا: «وستقل نسبة البطالة بنسبة 20% كما حدث في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن هذا المشروع الكبير سوف يٌحدث تنمية كبيرة لم نرها من قبل، وأن الدولة أصبحت تنفذ المشروعات الكبيرة مثل الطرق و الكباري، وأيضاً القطار الكهربائي بشكل أسرع وفي وقت قياسي»، بحسب ما قال.

واختتم اللواء ماجد موسى تصريحه بقوله إن «المشروع سيرفع نسبة الاستثمار في مصر، وسيفتح المجال لدخول المستثمر الأجنبي والعربي، وذلك بعد توفير كل السبل التي يحتاجها المستثمر»

كان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قال إن «خط القطار الكهربائي الجديد، سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيعزز من جهود التنمية في البلاد»، وتنفذ المشروع شركة «سيمنز» الألمانية، بطول ألف كيلومتر على مستوى البلاد، وتقدر تكلفته بنحو 360 مليار جنيه.