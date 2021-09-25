الوزير: تنفيذ 92% من أعمال القطار الكهربائي.. وانتظروا خدمات أوروبية للركاب

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، نفذت ما يقرب من 92% من أعمال القطار الكهربائي، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي، سيقدم خدمات أوروبية لجمهور الركاب المسافرين، منوها إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي «عدلي منصور- العاصمة الإدارية الجديدة».

القطار الكهربائي وسيلة مواصلات عالمية

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطار الكهربائي «عدلي منصور- العاصمة الإدارية الجديدة»، سيكون وسيلة مواصلات عالمية على أرض مصرية، منوها إلى أن أول قطار كهربائي في مصر، مصمم على الطراز الأوروبي.

وحول تفاصيل إنشائه، قال الوزير، «جرى رفع 1.4 مليون متر مكعب أتربة، وجرى ردم مليوني متر مكعب على طبقات، وجرى تنفيذ 580 متر مكعب خرسانة، كما جرى استخدام 56 طن حديد».

الإعلان عن موعد التشغيل..قريبا

وأشار، إلى أن الوزارة تبحث خلال الفترة المقبلة الموعد النهائي لتشغيل القطار الكهربائي أمام الركاب، حتى يتسنى لنا تقديم خدمات متميزة لهم.

وأوضح، أن القطار الكهربائي، سيكون من أهم وسائل المواصلات في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التشغيل التجريبي لأول قطار كهربائي بدأ في محطة العبور، بعد إتمام تركيب السكة الخاصة به، وتتواصل أعمال التشغيل التجريبي، حتى افتتاح المشروع، من أجل التأكد من نسب الآمان على السكك، ثم يتم تشغيل القطار الكهربائي للجمهور، منوها إلى أن خدمة المواطن المصري من أهم أولويات الوزارة.

وأشار، إلى أنه يتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في جميع مناطق مشروع القطار الكهربائي، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم مناطق المشروع والمعدات المستخدمة للمشروع، علاوة على التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، أثناء العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بالعدوى.