إخماد حريقين في 4 منازل وحظيرة ماشية ببني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بمعاونة الأهالي، حريقين شبا في 4 منازل وحظيرة للماشية بقريتي «بني عدي والشناوية»، بمركز ناصر شمال بني سويف، دون إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة التحقيقات للوقوف على الأسباب والملابسات.

إخماد حريق في 4 منازل بقرية بني عدي بمركز ناصر

في الحريق الأول سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب في منزل وامتد لـ3 منازل مجاورة بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، حيث أسفر الحريق عن نفوق 3 رؤوس ماشية دون حدوث إصابات بشرية أو وفيات.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل وامتداده لمنازل مجاورة بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، فوجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وإخماد النيران.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بقرية بني عدي

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء وتمكنوا من إخماد النيران بالتعاون مع الأهالي، حيث تبين نشوب الحريق في منزل وامتداده لـ3 منازل مجاورة دون حدوث إصابات بشرية، إلا أن الحريق تسبب في نفوق 3 رؤوس ماشية.

إخماد حريق بحظيرة ماشية بالشناوية في بني سويف

وفي الشناوية بمركز ناصر، شب حريق في حظيرة للماشية، دون حدوث إصابات بشرية أو وفيات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران بالتعاون مع الأهالي دون حدوث أي خسائر.